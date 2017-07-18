Как ссора с мужем в Молдове привела к нарушению границы с Украиной, рассказала пограничникам соседней страны молодая женщина

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Украине пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 22-летнюю гражданку Молдовы за нарушение государственной границы, сообщают украинские СМИ.

© Sputnik/ Irina Leahova Молдо-украинский КПП в Кучургане начал свою работу

Известно, что женщина с двухлетним сыном на руках, направляясь в Молдову, пересекла границу в обход пункта пропуска.

Нарушительница пояснила пограничникам соседней страны, что решила вместе с ребенком отдохнуть на море после ссоры с мужем.

Но в ходе проверки выяснилось, что гражданка Молдовы превысила установленные сроки пребывания в Украине, и в июне этого года в пункте пропуска "Кучурган" попыталась за взятку в 200 гривен попасть на территорию Украины. Тогда женщине запретили въезжать в Украину в течение последующих трех лет.

Теперь нарушительница вновь привлечена к административной ответственности за незаконное пересечение границы. Вместе с ребенком ее вернули в Молдову.