В Кишиневе собаки преданно смотрят людям в глаза, а те их избивают

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В Кишиневе произошел случай, вызвавший сочувствие и негодование у многих.

Инцидент описала анонимный автор в группе "Кишинев. Признания" в facebook.

Поздно вечером женщина находилась в автомобиле на стоянке на пересечении улиц Титулеску и Минской. Вдруг она увидела, как к находившейся неподалеку собаке подошел парень и стал со всей силы бить животное кулаком по морде.

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"Потом он стал избивать ее ногами. Собака лишь махала хвостом и смотрела жалобно на него, а он продолжал ее кулаками по голове бить. Я хотела выбежать из машины, как-то его остановить, но испугалась… Я 1,5 метра ростом, побоялась, что он на меня нападет, а я была одна совсем", — написала жительница Кишинева.

По ее словам, люди проходили мимо, но никто ничего не сказал.

Судя по описанию ситуации, собака, о которой идет речь, принадлежит ее обидчику.