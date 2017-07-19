Чем развлекают себя маршрутчики в Кишиневе, выяснилось недавно

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В Кишиневе водители маршрутных такси, бывает, не следят за дорогой и пассажирами, так как сильно увлечены гаджетами. Такой случай был недавно предан огласке.

"Водитель поставил под угрозой жизнь пассажиров. Маршрутка № 113. Когда я зашла, водитель сидел в Facebook", — написалa жительница Кишинева для группы chisinau.fail в соцсети Facebook.

Кстати, сотрудники Кишиневского инспектората полиции уже начали проверки качества перевозки пассажиров маршрутных такси. Первым под неусыпное око стражей правопорядка попал транспорт, выходящий на городской маршрут № 101.

Полицейские выявили ряд нарушений, связанных с эксплуатацией микроавтобусов этого маршрута. Было составлено 17 протоколов — водителям вменялось в вину несоблюдение ПДД, неисправность фар, неимение лицензии на вождение и т.д.

Нарушители рискуют заплатить штраф от 500 до 1000 леев. О произошедшем проинформированы и администраторы маршрута.