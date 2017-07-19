Полицейский хотел "прикрыть" насильника несовершеннолетней и хулигана, но этого взяточника разоблачили и осудили

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Сотрудник отдела уголовного преследования Инспектората полиции Дрокиевского района был осужден за получение взятки.

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По данным следствия, в 2013 году офицер полиции получил три тысячи евро от лица, проходившего обвиняемым по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

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А в 2016 году этот же полицейский получил 500 евро от человека, обвиненного в хулиганстве в обмен на обещание повлиять на прокурора, ведшего это дело.

Полицейский осужден на три года и восемь месяцев тюрьмы с лишение м права занимать определенные должности в течение двух лет и трех месяцев. Также у осужденного должна быть изъята сумма полученных им взяток.