Чем травят жителей Кишинева: к продаже готовилось протухшее мясо

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Кишинева пресекли попытку поставки протухшего мяса на столичные рынки.

"Сегодня в 06.30 у центрального рынка Кишинева был остановлен водитель, который перевозил в своей машине свинину с истекшим сроком годности. Речь идет о 30-летнем жителе Колоницы", — отметили в полиции.

В ходе проверки правоохранительные органы обнаружили 12 свиных туш с документами от 14 июля, то есть недействительными в день транспортировки. Более того, товар перевозился без санитарного сертификата на автомобиль, а само мясо было погружено прямо на запасное колесо. Вся мясная продукция предназначалась для продажи на рынках Кишинева.

Водитель машины доставлен в инспекторат полиции для выяснения обстоятельств, а перевозимый им товар был изъят. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф от трех до 4,5 тысячи леев.