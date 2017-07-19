16:51 19 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 29°C
Прямой эфир
Поиск
Торговля мясом на рынке

Чем травят жителей Кишинева: к продаже готовилось протухшее мясо

© Sputnik/ Константин Чалабов
Происшествия
Получить короткую ссылку
155 0 0

Из Колоницы "с любовью": житель пригорода столицы хотел продать на рынках Кишинева 12 протухших свиных туш.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Кишинева пресекли попытку поставки протухшего мяса на столичные рынки.

"Сегодня в 06.30 у центрального рынка Кишинева был остановлен водитель, который перевозил в своей машине свинину с истекшим сроком годности. Речь идет о 30-летнем жителе Колоницы", — отметили в полиции.

В ходе проверки правоохранительные органы обнаружили 12 свиных туш с документами от 14 июля, то есть недействительными в день транспортировки. Более того, товар перевозился без санитарного сертификата на автомобиль, а само мясо было погружено прямо на запасное колесо. Вся мясная продукция предназначалась для продажи на рынках Кишинева.

Водитель машины доставлен в инспекторат полиции для выяснения обстоятельств, а перевозимый им товар был изъят. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф от трех до 4,5 тысячи леев.

 

По теме

В Молдову тоннами везут зараженное мясо из Украины
Кишиневцев снова травят просроченным мясом и сосисками
Сколько гормонов и антибиотиков содержится в мясе молдавских кур
В Молдову попало зараженное мясо из Украины
Теги:
мясо, протухшее мясо, рынки Кишинева, новости в Молдове, торговля, Кишинев
Правила пользованияКомментарии






Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игрок команды Динамо Рига Юаким Эрикссон
    «Динамо» Кремль

    Отстраненный от комментирования хоккея латвийский журналист утверждает, что рижское «Динамо» – российский политический проект.

  • Министерство иностранных дел России, архивное фото
    Историческая фантастика

    МИД России полагает, что обсуждение темы «лесных братьев» – это желание подогнать факты о зверствах одних литовцев против других под выдуманные события.

  • Премьер-министры Юри Ратас и Тереза Мэй
    Эстония против!

    Премьер-министр Эстонии выступает против отмены антироссийских санкций «до полной имплементации минских соглашений».

  • Президент-Отель в Минске
    Малороссия в фоновом режиме

    Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске на фоне идеи создания Малороссии.

  • Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Грузию
    Знать не знал!

    Петр Порошенко утверждает, что не был информирован об обращении грузинской стороны по экстрадиции экс-главы Грузии Михаила Саакашвили.

  • Кандидат медицинский наук,судмедэксперт Геннадий Бобуа работает с обнаруженными останками
    Вечная память

    Останки 30 бойцов Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружены в Абхазии поисковой экспедицией.

  • Автомобильная магистраль на фоне венесуэльской столицы Каракас
    Николас, мы с тобой!

    Южная Осетия поддерживает народ Венесуэлы и заинтересована в стабильном социально-экономическом и политическом развитии страны.

  • Игрок команды Динамо Рига Юаким Эрикссон
    «Динамо» Кремль

    Отстраненный от комментирования хоккея латвийский журналист утверждает, что рижское «Динамо» – российский политический проект.

  • Министерство иностранных дел России, архивное фото
    Историческая фантастика

    МИД России полагает, что обсуждение темы «лесных братьев» – это желание подогнать факты о зверствах одних литовцев против других под выдуманные события.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Команда Елены Темниковой зажгла публику
Тысячи восторженных студентов: российские артисты "взорвали" Кишинев
Путин выступил на авиасалоне МАКС-2017
МАКС-2017: Путин высоко оценил международный авиасалон в Жуковском
Знает каждый карапуз, чем полезен всем арбуз
Питательные свойства арбуза

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться