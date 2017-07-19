Бизнес на особо дорогой контрабанде: как в Молдове хотели обойти закон

На какие только ухищрения не идут контрабандисты, чтобы построить свой бизнес особенно, если речь идет о дорогих или даже опасных товарах

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Четверо человек задержаны и помещены под 30-дневный предварительный арест по подозрению в контрабанде ртути в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдовы.

"В ходе следствия выяснилось, что в криминальную группировку входят два бывших сотрудника МВД, экономический агент одной из страховых компаний, нетрудоустроенный гражданин, а также другие лица, личности которых пока не установлены", — сообщили в ведомстве.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Как ртуть, уран и цезий попадают на территорию Молдовы

Сотрудники прокуратуры и офицеры Службы информации и безопасности задержали четверых членов преступного формирования после пересечения границы Молдовы с Украиной недалеко от КПП "Клокушна-Сокиряны", который расположен в селе Клокушна (район Окница).

Подозреваемые спрятали в автомобиле около килограмма ртути. Общая стоимость контрабандного груза на черном рынке оценивается в 12 тысяч долларов.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства и в автомобилях задержанных, обнаружены доказательства преступления, оружие, которое хранилось незаконно, а также денежные средства, полученные, как предполагает следствие, преступным путем.

Виновным грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.