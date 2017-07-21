Сколько стоит час плотских утех в Кишиневе

Больше чем полгода пять девушек, в том числе 14-летнюю девочку заставляли заниматься проституцией в молдавской столице

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с коллегами из Центра по борьбе с торговлею людьми спасли из сексуального рабства в Кишиневе пять девушек, в том числе 14-летнюю девочку.

Как сообщили в пятницу в Генинспекторате полиции, с конца 2016 года 40-летний мужчина и его 33-летняя сожительница заставляли жертв предоставлять сексуальные услуги на съемной квартире в столице. По информации правоохранительных органов, за час плотских утех клиенты платили 600-700 леев.

"Продавали" девушек с помощью объявлений в интернете, размещая их фотографии. На данный момент полиция устанавливает, сколько успели заработать злоумышленники с конца прошлого года по июнь этого.

В настоящее время подозреваемые находятся под арестом. Им грозит 15-20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Известно, что ранее 40-летний задержанный отбыл в тюрьме в России срок за убийство и грабеж.