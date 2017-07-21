Топ-4 случая хамства на дорогах Кишинева и Молдовы

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Sputnik Молдова и движение СтопХам Молдова предлагают вспомнить водителям нашей страны о том, что рядом с ними есть такие же люди, водители и пешеходы, в отношении которых совершенно не нужно создавать проблем.

Кишинев, улица Колумна на пересечении с улицей Евгений Доги. По тротуару не пройти.

Снова Кишинев, улица Гренобля. Водитель выбрасывает мусор прямо из автомобиля, на полном ходу.

Кишинев. На улице Щусева ПДД некоторым не писаны.

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А это уже Дурлешты. И тут не пройти!