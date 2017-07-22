Новый вид мошенничества в Молдове: SMS с требованием уплатить долги

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. В конце этой недели многие граждане получили на свой мобильный телефон SMS-сообщения о невыплаченных налогах, которые, на самоме деле, прислали мошенники. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе страны.

"Мы получили много телефонных звонков, когда собеседники спрашивали о необходимости погашения задолженностей, и насколько верны эти сообщения. SMS рассылала не Государственная налоговая служба", — подчеркнули в ведомстве.

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В связи с этим Налоговая служба обратилась в правоохранительные органы.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, не переводите деньги ни на один из указанных счетов. Если же вы попробуете позвонить по указанному в сообщении номеру, звонок может немотивированно оплачиваться по завышенному тарифу", — предупредили в налоговом ведомстве.

Налоговики подчеркивают, что для получения информации о ваших налоговых обязательствах достаточно обратиться в любое территориальное отделение службы и предъявить внутренний паспорт.

А при получении сообщений сомнительного содержания лучше сразу обращаться в правоохранительные органы.