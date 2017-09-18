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Водителя микроавтобуса, въехавшего в кордон полицейских, задержали

© PIXABAY / ROOKIE23
Происшествия
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Тема:
Протесты в Кишиневе (136)
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Полицейские задержали в понедельник мужчину, находившегося за рулем микроавтобуса, который во время протеста проехал через толпу

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Водитель микроавтобуса, въехавшего в кордон полицейских во время воскресного протеста, задержан в понедельник на 72 часа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник главного управления уголовного преследования Григоре Мога

В воскресенье сторонники и представители Платформы "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и PAS ("Действие и солидарность") экс-министра просвещения Майи Санду вышли на протест. Официальный мотив участников митинга — выразить свое негодование по поводу смешанной избирательной системы. Во время пикета здания общественного телеканала "Молдова-1" микроавтобус Mercedes Sprinter проехал через толпу и двинулся к кордону полиции.

"Главное управление уголовного преследования после произошедшего инцидента на Хынчештском шоссе открыто уголовное дело по части 2 (а) статьи 349 УК РМ. Водителя микроавтобуса неоднократно просили остановиться на безопасном расстоянии. Вместо этого он въехал в кордон полиции, нанеся полицейским различные травмы. Кроме того, еще одного сотрудника Генинспектората полиции ударили каким-то предметом по голове. В результате случившегося четырех сотрудников отправили на обследование", — сказал Мога.

По его словам, степень серьезности полученных травм предстоит установить медицинской экспертизе.

"После случившегося обследовано место происшествия, опрошены свидетели. В итоге установлена личность водителя микроавтобуса. Сегодня утром его задержали на 72 часа", — добавил Мога. 

Платформа Достоинство и правда
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Он также пояснил, что "микроавтобус, на котором въехали в кордон полиции, задержали недалеко от места ЧП".

"Он двигался по встречной полосе, а у водителя не было при себе удостоверения", — заявил правоохранитель.

В свою очередь, замначальника Генинспектората полиции МВД Георгий Кавкалюк подчеркнул, что владелец транспортного средства, въехавшего в полицейский кордон, – подозреваемый по уголовному делу.

"Его открыли также по факту насилия в отношении полицейских во время протеста тех же организаторов, прошедшего 24 апреля в Кишиневе. Данное дело уже находится в суде", — заявил Кавкалюк.

Он также подчеркнул, что полиция не применяла слезоточивый газ или другие спецсредства против протестующих. Также, по его словам, правоохранители незамедлительно начали искать четырехлетнего ребенка, который пришел с дедушкой на протест и потерялся.

Тема:
Протесты в Кишиневе (136)
Теги:
микроавтобус, водитель, задержание, протест, Григоре Мога, Георгий Кавкалюк, Кишинев
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