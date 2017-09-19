Известны подробности обысков в Молдове - задержаны более 10 человек

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с наркотиками Нацинспектората расследований вместе с прокурорами по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел проводят во вторник утром в Сороках около 50 обысков.

"Операция проходит в рамках расследования двух уголовных дел по факту транспортировки и продажи наркотиков. К настоящему моменту задержаны 12 человек", — сообщили в Национальном инспекторате расследований, пообещав представить дальнейшие подробности позднее.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В Сороках проходят массовые обыски по делу о торговле наркотиками

На данный момент неизвестно, связаны ли эти обыски с задержанием накануне Федеральной службой безопасности России членов преступной группировки, специализировавшейся на поставках крупных партий наркотиков из Европы транзитом через Молдову в Россию.

В числе задержанных оказался и гражданин Молдовы.

Таможенная служба нашей страны позже сообщила о готовности помочь в расследовании и провести необходимые процедуры, а также оказать информационную помощь в расследовании обстоятельств преступления.