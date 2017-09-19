Кого в Молдове задержали за взятки на этот раз

Вот чем обернулся "лишний" газ для двух мужчин в Молдове - узнайте, кого задержали за коррупцию в этот раз

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Два инженера компании Edineţ-Gaz были задержаны по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра Молдовы.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Крупная "шишка" из полиции пойман на взятке

По данным следствия, они вымогали две тысячи леев за обещание не штрафовать местного жителя за проведение газопровода к его дому.

После получения денег оба инженера был задержаны.

Возбуждено уголовное дело.

Задержанные рискуют заплатить штраф от 2350 до 4350 условных единиц или сесть в тюрьму на срок до семи лет. В обоих случаях они не смогут занимать определенные должности в течение максимум семи лет.