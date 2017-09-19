Что не сделал весь мир, то сделала Погранполиция Молдовы - задержан человек, находящийся в международном розыске

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Гражданин Турции, разыскиваемый по всему миру за совершение убийства, был задержан сотрудниками Пограничной полиции МВД Молдовы, сообщает пресс-служба Погранполиции.

Иностранец в возрасте 21 года пытался через Кишиневский аэропорт улететь в Ирак по поддельному иракскому паспорту. И дополнительная проверка документа выявила обман.

Также была задействована помощь коллег из МВД и данные ФБР по международному розыску. В итоге личность мужчины была идентифицирована. Установлено, что в 2015 году он убил человека в Турции в коммерческом центре. В том же году подозреваемый скрылся в Молдове по поддельному паспорту. Там его задержали сотрудники Пограничной полиции. Он попытался откупиться от них пятью тысячами евро. В итоге мужчина просидел два года в молдавской тюрьме.

© Photo: border.gov.md Поддельный паспорт гражданина Турции

Сейчас задержанный находится под превентивным арестом в Кишиневе, в пенитенциаре № 13 до принятия решения о его экстрадиции.