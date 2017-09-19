Подробности обысков в Молдове: килограммы наркотиков и задержания

Дело о поставках наркотиков из Европы: сотрудники правоохранительных органов провели во вторник около 50 обысков на севере Молдовы – изъяты килограммы наркотиков

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. На севере Молдовы задержаны члены преступной группировки, специализирующейся на незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

"Четырнадцать членов группировки задержаны полицией. Речь идет о жителях района Сорока в возрасте 27-47 лет. Некоторые из них уже были осуждены за аналогичные преступления, шантаж, мошенничество и кражи", — сообщили в прокуратуре.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В Сороках проходят массовые обыски по делу о торговле наркотиками

В ходе следствия удалось установить, что фигуранты этого дела ввозили наркотики из Европейского союза и продавали их на внутреннем рынке республики, а часть переправляли в Российскую Федерацию.

В рамках обысков по месту жительства и в автомобилях этих граждан обнаружены и изъяты свыше 20 килограммов марихуаны, килограмм гашиша, психотропные таблетки (aprozolan и tramadol), оружие, патроны, граната, мобильные телефоны и другие предметы, которые послужат вещественными доказательствами в этом уголовном деле.

На данный момент все они задержаны на 72 часа. Если вина подозреваемых будет доказана им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Предпринимаются меры по задержанию о остальных граждан, вовлеченных в схему по продаже наркотиков.

Накануне Федеральная служба безопасности России задержала членов преступной группировки, специализировавшейся на поставках крупных партий наркотиков из Европы транзитом через Молдову в Россию. В числе задержанных оказался и гражданин нашей республики.

Таможенная служба Молдовы позже сообщила о готовности помочь в расследовании и провести необходимые процедуры, а также оказать информационную помощь в расследовании обстоятельств преступления.