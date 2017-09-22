Экстази в посылке: в Молдове пресекли контрабанду наркотиков

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы раскрыли схему по контрабанде экстази через почтовые посылки, сообщили в пресс-службе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам страны.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Подробности обысков в Молдове: килограммы наркотиков и задержания

По данным источника, прокуроры совместно с сотрудниками Таможенной службы пресекли попытку контрабанды психотропных веществ типа экстази, которые должны были быть ввезены в страну в почтовых посылках. В рамках этого дела задержан получатель посылки, в которой обнаружили наркотики. Им оказался 23-летний житель района Каларашского района.

Его преступная деятельность была выявлена в результате обнаружения сотрудниками почтового отделения Кишинева номер четыре 30 розовых таблеток, которые были упакованы в посылке, отправленной из Германии. В ходе установлено, что обнаруженные таблетки входят в категорию MDMA (экстази).

По итогам обысков по месту жительства молодого человека правоохранительные органы еще четыре таблетки, а также несколько емкостей, в которых находилось растительное вещество, похожее на марихуану.

На данный момент молодой человек задержан на 72 часа. Он проходит по делу о контрабанде. Ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.