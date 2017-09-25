Растет смертность на дорогах Кишинева

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Смертность на дорогах муниципия Кишинев в сентябре выросла по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом свидетельствуют данные, представленные в понедельник заместителем начальника Инспектората полиции молдавской столицы Силвиу Мушуком.

"Если в прошлые месяцы мы регистрировали в среднем одну гибель раз в 2-3 недели, то в сентябре у нас уже две смерти и несколько очень серьезных ДТП", — констатировал Мушук.

По его словам, только в течение прошлой недели в муниципии произошла 31 авария, в которых пострадал 31 человек, двое – скончались в результате полученных травм. Всего же произошло 231 мелкое ДТП.

© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV Где в Кишиневе постоянно случаются ДТП и аварии

"Еженедельно мы представляем статистику, обращаем внимание на причины, которые остаются прежними – превышение скорости, употребление алкоголя и несоблюдение дистанции между автомобилями", — сказал Мушук.

В последнее время, по его словам, растет число случаев аварий из-за употребления алкоголя и превышения скорости.

"Наступил сентябрь. По статистике, водители с этого месяца чаще садятся за руль в нетрезвом виде", — констатировал Мушук.

С начала года в муниципии Кишинев зарегистрированы 927 серьезных аварий, в которых погибли 46 человек, а еще 1072 получили различные повреждения.