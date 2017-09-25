Опасные магазины Кишинева: чем травят жителей столицы

Сотрудники кишиневской полиции отреагировали на жалобы и провели проверки в одном из магазинов столицы: что выявили правоохранители

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Кишиневская полиция провела проверки в одном из столичных магазинов, на который поступили жалобы о нарушении прав потребителей и систематических продажах товаров с истекшим сроком годности. Владельцу магазина грозит штраф в размере до 15 тысяч леев за выявленные сотрудниками правоохранительных органов нарушения.

В результате проверки продуктов сотрудники правоохранительных органов обнаружили в этой торговой точке на продажу были выставлены просроченный товары, а денежные средства не были должным образом учтены. Кроме того, работники магазина не смогли предоставить документы о происхождении продуктов питания, найденных на складе, и документы о трудоустройстве.

Согласно местному законодательству, правоохранители сообщат о выявленных нарушениях в соответствующие органы.