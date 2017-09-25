Умельцы придумали, как бесплатно перегонять спирт из Молдовы в Одессу

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Украинские пограничники обнаружили подводный трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта, он был проложен из Молдовы в Одесскую область.

© Photo: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ В Одесской области пограничники разоблачили трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта

В конце августа пограничники сообщили, что на этом же направлении обнаружили подводный спиртопровод, правоохранители демонтировали часть шланга.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Как пограничники не дают криминальным авторитетам въехать в Молдову

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища обнаружили пластиковую трубу диаметром 32 миллиметра. Трубопровод был проложен по дну Кучурганского лимана из Молдовы на Украину в направлении "Днестровск-Лиманское". С его помощью злоумышленники, предположительно, планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы на Украину", — говорится в сообщении пресс-службы государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, этот трубопровод был проложен недавно и еще не использовался по назначению, поскольку шланг не содержал характерного запаха спирта. Правоохранители демонтировали часть шланга до линии государственной границы, протяжность демонтированной трубы составила 150 метров.

Правоохранители устанавливают людей, причастных к противоправной деятельности.