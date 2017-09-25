Обыски и задержания: в ряд ресторанов Кишинева заглянули прокуроры

Миллионы леев в обход закона: одна из сетей ресторанов Кишинева попала под колпак правоохранительных органов

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Правоохранительные органы проводят обыски в ресторанах одной из сетей в Кишиневе.

По данным прокуроров, всего в рамках уголовного дела, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, проводится 27 обысков. Сообщается, что речь идет о неуплате налогов на прибыль, которые должны были поступить в государственный бюджет. Таким образом, с 2015 года до настоящего времени эти рестораны не уплатили около шести миллионов леев (339,79 тысячи долларов).

"В преступную группировку, которая проходит по делу об уклонении от уплаты налогов, входят экс-сотрудники Налоговой службы и директора. Бывшие сотрудники налоговой показали сотрудникам ресторанов, как замаскировать доходы. Вся схема проворачивалась тремя людьми. Это не публичные личности", — отметил прокурор.

К настоящему моменту задержан один человек.