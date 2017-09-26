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Подросток в наручниках

Мальчик из кишиневского интерната попал к педофилу

© Fotolia/ Alexander Raths
Происшествия
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Тема:
Тайны Кишинева - зловещая столица (30)
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Шокирующая история произошла в столичном интернате – бизнесмен "выбрал" мальчика, которого взял жить к себе и подверг сексуальному насилию

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В результате расследования дела о торговле детьми в кишиневской гимназии-интернате задержан 45-летний директор учреждения и 40-летний предприниматель, заявил во вторник на пресс-конференции и.о. замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Валериу Бодян.

Накануне в правоохранительных органах сообщили о задержании на минувшей неделе директора гимназии-интерната №3 в Кишиневе по подозрению в торговле детьми. 

"В ходе комплексного расследования спасен мальчик, который подвергался сексуальному насилию", — сказал Бодян. 

По его словам, расследование продолжалось около пяти месяцев.

Женские ноги
© Flickr/ ALlisson H
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В мае 2016 года бизнесмен из Кишинева "выбрал" 14-летнего ребенка, который находился под опекой госучреждения.

"Директор гимназии-интерната способствовал знакомству этого мужчины с ребенком, после чего бизнесмен начал дарить мальчику подарки, гулять с ним. В итоге летом 2017 года мужчина снял квартиру и начал жить вместе с ребенком. Установлено, что имели место и действия сексуального характера со стороны взрослого", — сказал Бодян.

Согласно действующим нормам, дети, которые находятся под опекой государства, должны находиться в интернате.

"Директор гимназии нарушил законодательство, когда позволил ребенку так надолго покинуть образовательное учреждение и жить вместе с подозреваемым", — пояснил Бодян.

По его словам, в настоящее время выясняются обстоятельства и поступки директора, которые, как подозревает следствие, совершались с 2009 по 2011 год, когда некоторые учащиеся гимназии-интерната подвергались пыткам и избиениям по указанию директора, в том числе и им самим за плохие успехи в учебе.

Как уточнил Бодян, 18 сентября проведены обыски по месту жительства бизнесмена, в учебном заведении и по месту жительства директора. Директор и предполагаемый насильник сейчас по решению суда арестованы на 30 суток.

"Предстоит допросить других сотрудников интерната, чтобы выяснить, кто еще мог быть причастен к совершению данного преступления. У нас есть несколько версий, но сначала нужно проверить все обстоятельства", — сказал прокурор. 

Оглашение приговора Никите Тихонову
© Sputnik/ Vitaly Belousov
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В свою очередь, глава Центра по борьбе с торговлей людьми Лилиан Левандовски сообщил, что ребенок сейчас находится в безопасности, он – в центре временного размещения. С ним продолжают работать психологи.

"Расследование по данному делу продолжается. Мы будем тщательно проверять работу данного интерната, кого усыновляли, вывозили за границу", — сказал Левандовски.

За торговлю детьми грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Тема:
Тайны Кишинева - зловещая столица (30)

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Теги:
гимназия-интернат, бизнесмен, подозрение, ребенок, директор, торговля детьми, арест, Лилиан Левандовски, Валериу Бодян, Кишинев
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