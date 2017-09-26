В Сороках мужчина из ревности поджег беременную

Ревность толкнула жителя Сорокского района на страшные действия – он поджег беременную сожительницу

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Житель Сорокского района признан виновным в том, что поджег свою беременную сожительницу. Об этом сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре Молдовы.

© Sputnik/ Andrey Stenin Заключенного из Молдовы ревность толкнула на побег из тюрьмы

По информации ведомства, инцидент произошел еще в ноябре 2016 года. 24-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности разругался со своей 20-летней беременной подругой.

В итоге он облил ее горючей жидкостью и поджег.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами первой, второй и третьей степени. Кроме того, она потеряла ребенка.

Спустя десять месяцев злоумышленник услышал обвинительный приговор. Ему предстоит отсидеть 15 лет в тюрьме закрытого типа.