Происшествие в Кишиневе: автомобиль на ходу вспыхнул, как спичка

В самом центре молдавской столицы в среду утром загорелся автомобиль

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В среду утром на улице 31 августа в Кишиневе загорелся легковой автомобиль. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Лилиана Пушкашу.

По словам собеседницы, звонок поступил в Службу в 8.26.

"На место происшествия выехал экипаж пожарных, которым удалось ликвидировать возгорание в 8.47. Известно, что автомобиль загорелся на ходу. Речь идет о модели "Volkswagen Passat". В результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия предстоит далее выяснить специалистам", — сказала Пушкашу.

Пока предварительных версий, что могло послужить причиной возгорания, у пожарных нет. Как уточнила собеседница, они появятся при проверке автомобиля.