Происшествие в Кишиневе: автомобиль на ходу вспыхнул, как спичка

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В среду утром на улице 31 августа в Кишиневе загорелся легковой автомобиль. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Лилиана Пушкашу.
По словам собеседницы, звонок поступил в Службу в 8.26.
"На место происшествия выехал экипаж пожарных, которым удалось ликвидировать возгорание в 8.47. Известно, что автомобиль загорелся на ходу. Речь идет о модели "Volkswagen Passat". В результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия предстоит далее выяснить специалистам", — сказала Пушкашу.
Пока предварительных версий, что могло послужить причиной возгорания, у пожарных нет. Как уточнила собеседница, они появятся при проверке автомобиля.
- Машина загорелась во время езды, Кишинев© Sputnik/
- Полиция© Sputnik/
- Машина загорелась во время езды, Кишинев© Sputnik/
- Машина загорелась во время езды, Кишинев© Sputnik/