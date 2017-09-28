В МИДЕИ рассказали детали жуткого ДТП в Румынии с гражданами Молдовы

Кошмарное ДТП в Румынии произошло в ночь на четверг с участием автобуса, в котором были граждане Молдовы: есть ли пострадавшие

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Автобус с гражданами Молдовы попал в серьезное ДТП в Румынии. Авария произошла близ населенного пункта Текучь в уезде Галац.

Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, автобус с нашими соотечественниками, следовавший из Бухареста в Кишинев, столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz, который выехал на встречку.

Генеральное консульство в Румынии держит связь с компетентными властями Румынии для установления деталей произошедшего. Согласно полученной информации, среди жертв ДТП граждан Молдовы нет.

В случае необходимости граждане Молдовы могут позвонить по "Горячей линии" МИДЕИ: 0 800 909 90, 022 20 10 47 (звонки из Молдовы), +373 22 78 87 22 (звонки из-за границы).

Телефон консульства Молдовы в Яссах: +40 232 220 315.