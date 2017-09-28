20:45 28 Сентября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Волк

Второе за две недели нападение волков в молдавском селе

© Flickr/ Richard Clark (Digimist)
Происшествия
Получить короткую ссылку
236 0 0

Правоохранительные органы Гагаузии подтвердили факт нападения хищников на отару овец

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Несколько волков напали на отару овец в селе Томай Чадыр-Лунгского района. Информацию об этом подтвердили в четверг в Инспекторате полиции Гагаузии.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в ночь на 28 сентября в овчарне, расположенной в южной части села.

"Несколько волков напали на отару овец, принадлежащих жителю села Томай 1969 года рождения. Они загрызли трех овец, а одну уволокли с собой", — говорится в сообщении. 

Волк
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Волки рыщут близ Комрата

Подобный эпизод произошел в том же населенном пункте ровно две недели назад. Тогда хищники напали на отару овец 64-летнего местного жителя и загрызли четырех животных.

Волк в Молдове занесен в "Красную книгу". Их в нашей стране практически нет. Специалисты предполагают, тем не менее, что нападение действительно могла совершить мигрирующая стая волков, оказавшаяся на территории Молдовы.

Однако более вероятно, по мнению экспертов, что это были одичавшие собаки, которые также собираются в стаи и, что известно, не боятся близко подходить к жилищам людей.

Не исключено, что речь идет о шакалах, которых сейчас в Молдове также много.

Что делать? Советы полиции

Для предотвращения подобных случаев и обеспечения безопасности правоохранительные органы рекомендуют:

· усилить и укрепить помещения, в которых содержатся домашние животные; в дневное и, в особенности, в ночное время обеспечить охрану этих помещений;

· не совершать выпас скота без надзора;

· не допускать нахождения домашних животных на пастбищах в ночное время;

· в случае появления диких животных, следует известить об этом органы полиции и ветеринарную службу.

По теме

По следам волков: кто расправился со стадом овец в Молдове
Волки растерзали более 40 овец во Флорештском районе
Опасность, которая рядом: как в Молдове люди натравили на себя волков
Теги:
волки, животные, нападение, Инспекторат полиции Гагаузии, Томай, Гагаузия, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вентспилс.
    Уйти насовсем

    Белоруссия изучает возможность транзита нефтепродуктов через порты РФ вместо Балтии, но будет исходить из экономической целесообразности.

  • Стадо коров на лугу, архивное фото
    Унесенные ливнем

    Убытки литовских фермеров от ливней могут достичь 40 миллионов евро, власти готовы объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к Брюсселю.

  • Поминальная церемония памяти жертв крушения парома Эстония
    Годовщина кораблекрушения

    У монумента погибшим на пароме "Эстония" в Таллинне зажгли свечи памяти: 23 года назад произошло крупнейшее в Европе кораблекрушение.

  • Главный корпус БГУ
    Жилка вольнодумства

    Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не душить в студентах "жилку вольнодумства" и вспомнил собственную молодость.

  • Валлийские болельщики
    Придется потерпеть

    Правительство Великобритании предупредило валлийских болельщиков об отсутствии в Тбилиси общественных туалетов и призвало не нарушать местные законы.

  • Официальная встреча делегации Приднестровской Молдавской Республики во главе с Президентом Вадимом Красносельским на государственной границе по реке Псоу
    Общий праздник

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский примет участие в праздновании годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

  • Министр национальной обороны Турции Нуреддин Джаникли посетил Аллею почетного захоронения
    Одно целое

    Вооруженные силы Азербайджана и Турции - единое целое, и они готовы оказать помощь друг другу, заявил глава турецкого оборонного ведомства.

  • Ольга Васильева
    Армянский гамбит

    Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила взять пример с армянской образовательной системы и преподавать в школах шахматы.

  • Хакер
    Банки под ударом

    Сервера сразу нескольких банков Казахстана подверглись хакерской атаке, специалисты принимают меры, чтобы гарантировать безопасность счетов.

  • Изъятие наркотиков
    В лидерах антирейтинга

    Северная Осетия вошла в число регионов России с наибольшим удельным весом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

  • Вентспилс.
    Уйти насовсем

    Белоруссия изучает возможность транзита нефтепродуктов через порты РФ вместо Балтии, но будет исходить из экономической целесообразности.

  • Стадо коров на лугу, архивное фото
    Унесенные ливнем

    Убытки литовских фермеров от ливней могут достичь 40 миллионов евро, власти готовы объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к Брюсселю.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер: этапы пути в фотоподборке
Как британских футбольных болельщиков встретили в России
Как британских футбольных болельщиков встретили в России
Учебный год-2017: школьные нормы, расписание каникул и правила образовательного процесса
Учебный год-2017: школьные нормы и расписание каникул

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться