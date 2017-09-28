Второе за две недели нападение волков в молдавском селе

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Несколько волков напали на отару овец в селе Томай Чадыр-Лунгского района. Информацию об этом подтвердили в четверг в Инспекторате полиции Гагаузии.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в ночь на 28 сентября в овчарне, расположенной в южной части села.

"Несколько волков напали на отару овец, принадлежащих жителю села Томай 1969 года рождения. Они загрызли трех овец, а одну уволокли с собой", — говорится в сообщении.

© REUTERS/ Vasily Fedosenko Волки рыщут близ Комрата

Подобный эпизод произошел в том же населенном пункте ровно две недели назад. Тогда хищники напали на отару овец 64-летнего местного жителя и загрызли четырех животных.

Волк в Молдове занесен в "Красную книгу". Их в нашей стране практически нет. Специалисты предполагают, тем не менее, что нападение действительно могла совершить мигрирующая стая волков, оказавшаяся на территории Молдовы.

Однако более вероятно, по мнению экспертов, что это были одичавшие собаки, которые также собираются в стаи и, что известно, не боятся близко подходить к жилищам людей.

Не исключено, что речь идет о шакалах, которых сейчас в Молдове также много.

Что делать? Советы полиции

Для предотвращения подобных случаев и обеспечения безопасности правоохранительные органы рекомендуют:

· усилить и укрепить помещения, в которых содержатся домашние животные; в дневное и, в особенности, в ночное время обеспечить охрану этих помещений;

· не совершать выпас скота без надзора;

· не допускать нахождения домашних животных на пастбищах в ночное время;

· в случае появления диких животных, следует известить об этом органы полиции и ветеринарную службу.