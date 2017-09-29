Пистолет в форме ручки: что нашли у наркодилеров в Кишиневе, кроме "увеселительных препаратов"

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. У двух кишиневцев, которых задержали за хранение более трех тысяч таблеток экстази, сотрудники полиции и прокуратуры нашли еще более "интересные" предметы.

© Sputnik/ Oleg Zoloto Экстази в посылке: в Молдове пресекли контрабанду наркотиков

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, при обыске по месту жительства задержанных нашли два револьвера и один пистолет в форме ручки, 80 патронов, гранату Ф-1, 20 граммов амфетамина, 20 таблеток экстази, 180 граммов наркотического вещества XLR-11, а также марихуану, весы для малых объемов и мобильные телефоны.

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Напомним, что обвиняемые, мужчины 23 и 32 лет, были задержаны около недели назад. Тогда, кроме экстази, у них нашли кокаин, XLR-11, амфетамин и другие наркотики, а также деньги, вырученные с их продажи.