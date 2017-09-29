В Кишиневе произошло ДТП: мопед всмятку и огромная пробка

Кошмарная пробка из-за аварии у Измаильского моста: водитель скутера врезался в легковушку

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Пятница в Кишиневе началась с аварии и кошмарной пробки в сторону Табачного комбината и Северного автовокзала.

Как сообщила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием мопеда и автомобиля Toyota.

"Информация о ДТП поступила в 10.15. На улице Измаильская водитель мопеда 1993 года рождение врезался сзади в автомобиль Toyota. Водитель скутера доставлен в больницу скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются", — сообщила Стати.