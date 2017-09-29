Трое хакеров из Львова "нагрели" Orange на хорошую сумму денег

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Трое граждан Украины обвиняются в преступлениях в сфере телекоммуникаций на территории Молдовы, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

© Fotolia/ Lukas Gojda Хакер из Молдовы задержан в Лондоне за крупный взлом

Дело по этим происшествиям уже передано в суд. Речь идет о том, что обвиняемые, по данным следствия, с помощью специального оборудования незаконно подключались к сетям и службам телекоммуникаций Молдовы.

В частности, речь идет о сетях мобильного оператора Orange. С мая по август 2017 года подозреваемые, селясь в съемных квартирах в Кишиневе, использовали электронные коммуникации этой компании, предоставляя от имени Orange услуги этого мобильного оператора по завышенной стоимости и присваивая себе перечисленные деньги.

Общая стоимость ущерба компании Orange составила 371 тысячу леев.

Кроме технического оборудования, полиция нашла у обвиняемых учет незаконно присвоенных средств, приспособления для употребления наркотиков и вещество растительного происхождения, которое, скорее всего, по результатам экспертизы, окажется марихуаной.

За подобные преступления суд может дать жителям Львова 21, 25 и 31 года тюремный срок до пяти лет или обязать выплатить до 3350 леев штрафа.