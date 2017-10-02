Что произошло с женщиной, чье тело нашли в Вадул луй Водэ

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Суд признал 42-летнего уроженца Криулянского района виновным в убийстве женщины, тело которой обнаружили 13 июня в Вадул луй Водэ отдыхающие.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Отдыхающие в шоке: на Днестре обнаружено тело молодой женщины

Как сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре, женщина познакомилась со злоумышленником в тот же день в столичном кафе. Вместе они выпивали спиртные напитки, а затем вызвали такси и поехали в Вадул луй Водэ. Вышли они рядом с дачными домиками. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник сорвал золотую цепочку, забрал мобильный телефон, а также серьги и кольцо. Затем он задушил жертву, а тело выбросил в реку.

Задержали убийцу спустя два дня. На допросе он сознался в содеянном.

За содеянное мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы и выплате 100 тысяч леев в качестве материального и морального ущерба родственникам убитой. Прокуроры сочли вердикт слишком мягким и опротестовали его, требуя 30-летнего срока заключения.

Известно, что ранее уроженца Криулян несколько раз судили в России, в том числе дважды за убийство.