Вор-акробат грабил магазины в Кишиневе

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Необычный вор орудовал в Кишиневе. Дело в том, что преступник использовал свои физические возможности для совершения краж. Сотрудники полиции Кишинева задержали молодого человека — уроженца района Кантемир, который подозревается в нескольких кражах.

Согласно собранной правоохранительными органами информации, он крал мобильные телефоны прямо из специализированных магазинов для последующей продажи. В первом случае он проник в один из бутиков на улице Измаильская, откуда выкрал два мобильных аппарата "Iphone" и смартфон "LG". Во втором случае он выкрал из одного из магазинов на бульваре Штефана чел Маре, где его наживой стал телефон "Samsung".

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере 13 тысяч — 27 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу государства в течение 180-240 часов или до четырех лет тюрьмы. В тоже время предпринимаются меры по установлению причастности в аналогичных случаях.