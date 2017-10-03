"Воскрешение" в Криулянах: муж собрался хоронить супругу, а она ожила

Супруг влез в кредиты, купил крест, гроб и отправился в морг, чтобы узнать, что его жена ... находится в больнице

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В Криулянах семейная пара любителей выпить "влипла" в историю, которая навсегда останется в памяти супругов.

© Sputnik/ Sergey Pivovarov "Покойник" очнулся в морге и вызвал полицию

После очередного застолья жене стала так плохо, что она впала в алкогольную кому.

Жительница Криулян была госпитализирована в районную больницу, ее супруг, видимо, будучи в состоянии алкогольного опьянения не до конца понял врачей. Те сообщили ему, что состояние женщины критическое. Однако мужчина, решив, что его жена скончалась, пошел покупать крест, гроб, а через некоторое время и вовсе заявился пьяным и "убитый" горем в морг.

Там, естественно, жены не оказалось, но весть о "чудесном воскрешении" разнеслась по всем Криулянам.

После такой истории семья, вероятно, отправится в церковь — замаливать грехи.