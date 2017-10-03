В Кишиневе обокрали церковный приход на 50 тысяч леев

Молдавские правоохранительные органы раскрыли кражу на десятки тысяч леев из церкви в столичной коммуне

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину — уроженца Бельц, который был объявлен в розыск за кражу из церковного прихода "Святая троица" золотых украшений и денег на сумму в 50 тысяч леев (2 тысяч 840 долларов США).

Инцидент произошел в коммуне Гратиешты. Ранее мужчина скрылся от полиции в Приднестровском регионе.

В ходе допроса подозреваемый признал вину. На данный момент он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Мужчина рискует получить штраф в размере 13-27 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества 180-240 часов или тюремный срок до четырех лет.

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