Убийство в Шолданештах: поссорились - вонзил нож в шею

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Молодой человек в возрасте 21 года и его 32-летняя сожительница из села Сирець арестованы на 72 часа по подозрению в убийстве жителя Шолданештского района.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Молдове убийцам и насильникам помогали выйти на свободу

Как сообщили во вторник в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ, преступление совершено 30 сентября. Тогда же в полицию поступил звонок о том, что тело 63-летнего жителя села Шестачь найдено в его доме.

При расследовании выяснилось, что в этот день он распивал спиртные напитки с подозреваемыми. В какой-то момент между ними возник конфликт.

Как рассказал молодой человек, сознавшийся в содеянном, хозяин стал угрожать ему топором. Тогда парень взял кухонный нож и вонзил его в шею мужчины. После этого пара скрылась с места преступления.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье 145 УК РМ. Задержанным грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.