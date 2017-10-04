"Воскресшая из мертвых" в Криулянах все-таки скончалась

Умерла женщина, родственники которой по недоразумению начали подготовку к похоронам еще до того, как она скончалась

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. В районной больнице Криулян умерла женщина, которая находилась в алкогольной коме. Информацию Sputnik подтвердил вице-директор районной больницы Криулян Эдуард Брэеску.

"Пациентка скончалась сегодня. Причина смерти пока еще не установлена", — сказал Брэеску.

Источники Sputnik сообщили, что женщина страдала сразу несколькими хроническими заболеваниями. Кроме того, она была в достаточно сильном состоянии истощения.

По недоразумению родственники этой женщины начали подготовку к похоронам еще до того, как она скончалась.

С чего все началось?

Жительница Криулян была госпитализирована в районную больницу, а ее супруг, видимо, будучи в алкогольном опьянении не до конца понял врачей. Те сообщили ему, что состояние его жены критическое. Однако мужчина, решив, что его жена скончалась, пошел покупать крест, гроб, а через некоторое время и вовсе заявился пьяным и "убитый" горем в морг.

Там, естественно, жены не оказалось, но весть о "чудесном воскрешении" разнеслась по всем Криулянам.