Таксисты в Кишиневе продолжают нарушать ПДД

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Более полусотни случаев нарушений таксистами действующих норм выявили проверки, проведенные Национальным агентством автомобильного транспорта и патрульными. Об этом в четверг сообщил вице-министр по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Сергей Букэтару.

Как пояснил чиновник, десять акций по контролю за работой соответствующих служб были организованы с 1 сентября по 4 октября для того, чтобы проверить законность и корректность работы тех, кто предоставляет услуги такси, в том числе при помощи мобильных приложений.

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В ходе семи незапланированных проверок в сентябре контролирующие органы составили 31 протокол о правонарушениях, а за четыре дня следующего месяца в ходе трех проверок выявлены еще 17 таксистов-нарушителей.

"Обращаемся с призывом ко всем таксистам соблюдать действующее законодательство. В противном случае Нацагентство автотранспорта и Национальный инспекторат по патрулированию будут применять санкции", — сказал Букэтару.

В целом с начала месяца инспекторы Агентства составили более 5 тысяч протоколов о правонарушениях. В 841 случае у водителей конфисковали номерные знаки машин.