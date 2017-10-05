В Кишиневе мужчина упал с 13 этажа: у полиции несколько версий трагедии

Падение с 13 этажа в одном из жилых дворов в Кишиневе: полиция рассматривает несколько версий трагедии на Ботанике

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Мужчина разбился, выпав с 13 этажа жилого здания в Кишиневе, информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.

"Информация о том, что в столичном секторе Ботаника мужчина упал с высоты, поступила в полицию в 14.10. На место происшествия прибыли оперативная группа инспектората полиции сектора Ботаника, экипаж службы 902 и карета скорой помощи. К сожалению, к моменту появления врачей мужчина в возрасте 33 лет скончался от полученных травм", — сказала собеседница.

По ее словам, личность погибшего установлена — речь идет о жителе Кишинева.

"Он был прописан в другом районе города, а на Ботанике, где произошла трагедия, мужчина проживал вместе со своей подругой (сожительницей). Полиции предстоит установить — мужчина выпал с общего балкона 13 этажа для того, чтобы свести счеты с жизнью, или это был несчастный случай", — отметила Стати.

Коллега погребенного заживо рабочего: произошедшее — несчастный случай>>>