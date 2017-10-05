Работника валютной кассы ограбили у Кафедрального собора в Кишиневе, отобрав 900 тысяч леев, - подозреваемые были задержаны

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Двое жителей Кишинева 25 и 33 лет были задержаны по подозрению в ограблении, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции Молдовы.

© Sputnik/ Максим Богодвид Где в Кишиневе нельзя менять валюту

В конце сентября в полицию обратился работник обменной кассы, заявившись о том, что его ограбили по дороге на работу, в Кафедральном парке Кишинева. Злоумышлении украли у 33-летнего мужчины сумку, в которой было 900 тысяч леев.

Полицейские установили, что грабители были вооружены электрошокером, а после совершения этого преступления сели в предварительно арендованный автомобиль марки BMW с "неродными" номерами и скрыли с места происшествия.

Подозреваемых задержали на трассе Оргеев-Теленешты.

Ранее оба задержанных привлекались к ответственности за совершение других краж. Теперь они могут сесть в тюрьму на 15 лет.