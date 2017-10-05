Два дня назад в Кишинева пропала 26-летняя девушка, не знающая города

Последний раз девушку видели два дня назад, 3 октября, на Ботанике

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. В соцсети Facebook появилось еще одно сообщение о пропаже девушке. В посте говорится о том, что пропала некая девушка о имени Ксения.

© Facebook / Ариша Рогова Пост из Facebook

Ксении 26 лет, она недавно приехала из Италии, столицу почти не знает. Пропала 2 дня назад — 3 октября. С тех пор о ней ничего не известно, телефон отключен, хотя раньше такого не было.

Последний раз девушку видели на Ботанике. Рост 162, волосы светлые, короткие, телосложение — стройное.

"Если вы что-то знаете о ее местоположении сообщите по номеру телефона 079245474", — пишет автор поста.