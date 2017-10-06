Хитрые контрабандисты: как незаконно возили товары из Украины в Молдову

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Хитрую схему продумали и неоднократно реализовали семь граждан Молдовы, но в итоге их все-таки поймали правоохранители. Все они сейчас арестованы за контрабанду товаров широкого потребления. О работе преступного формирования в пятницу в ходе пресс-конференции рассказал замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Валериу Бодян.

По его словам, они приобретали одежду, обувь, ковры на одесском рынке "Седьмой километр". Затем товары контрабандой ввозились в Молдову и передавались для реализации на рынках Кишинева.

"30 сентября мы проследили маршрут автобуса. Он ехал с рынка "Седьмой километр" через Приднестровье и прибыл в Кишинев. Злоумышленники работали ночью в выходные, но нам удалось с поличным задержать нарушителей, когда они разгружали товар на одном из складов", — сказал Бодян.

Как уточнил прокурор, всего правоохранители провели 10 обысков и изъяли контрабандный товар, стоимость которого составляет около миллиона леев.

В результате следственных действий задержаны семь членов группировки, в том числе руководитель, который известен в преступных кругах как "Саша Цыгану".

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Как Молдову сделали транзитной точкой контрабанды из Украины

"Трассу, по которой ехали автобусы с контрабандой, меняли несколько раз, чтобы не попасть в поле зрения прокуроров и таможенников. Перед автобусом всегда ехали другие члены группировки, чтобы проверить ее и избежать неприятных для себя последствий", — пояснил Бодян.

Он также уточнил, что расследование по данному делу продолжается.

"Важная часть проверки состоит в том, чтобы выяснить, замешан ли кто-либо из чиновников, которые, возможно, оказывали до сих пор защиту подозреваемым. Мы говорим о контролирующих органах, но все покажет расследование", — заключил Бодян.

Всего за последнее время удалось остановить деятельность семи группировок, специализирующихся на контрабанде из Украины товаров широкого потребления.