Кто украл в Молдове сотни миллионов

Стало известно, кому удается ежегодно воровать у государства сотни миллионов леев

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Контрабандисты каждый год наносят бюджету ущерб в сотни миллионов леев. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции заявил начальник управления уголовного преследования Таможенной службы Лилиан Мырка.

"Из-за контрабанды товаров широкого потребления государству наносится ущерб в десятки и даже сотни миллионов леев", — сказал Мырка.

При этом, по его словам, экономические агенты, которые легально занимаются таким бизнесом, в 2017 году принесли госбюджету в 3 раза больше денег, чем в 2016 году.

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Последний случай контрабанды товаров широкого потребления правоохранители раскрыли на днях. Удалось задержать семь членов преступной группировки, которые около двух лет незаконно ввозили в Молдову товары с рынка "Седьмой километр".