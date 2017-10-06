Задержан вице-министр финансов Молдовы

В ходе обысков в Министерстве финансов были задержаны вице-министр и три предпринимателя

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В Министерстве финансов утром проводились обыски по делу, связанному с коррупцией.

"Четыре человека задержаны в ходе сегодняшней операции. Речь идет о вице-министре финансов и трех бизнесменах. Другие детали будут предоставлены позже", — сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

Речь идет о вице-министре финансов Марии Кэрэуш. Чиновница, выходя из здания министерства, заявила прессе, что не считает себя виновной.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В Министерстве финансов Молдовы проводятся обыски

Как пишет пресса, расследуются результаты тендеров по госзакупкам.

Мария Кэрэуш решением правительства назначена на должность вице-министра финансов 3 февраля 2010 года. С 1992 по 1999 годы она была начальником финансового отдела столичного сектора Ботаника. С 1999 по 2007 годы руководила кишиневским подразделением казначейства в министерстве финансов, отвечая за муниципальный и государственный бюджеты. С 2007 по 2010 годы возглавляла главное управление финансов в примэрии Кишинева.