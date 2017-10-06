Задержан вице-министр финансов Молдовы

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В Министерстве финансов утром проводились обыски по делу, связанному с коррупцией.
"Четыре человека задержаны в ходе сегодняшней операции. Речь идет о вице-министре финансов и трех бизнесменах. Другие детали будут предоставлены позже", — сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.
Речь идет о вице-министре финансов Марии Кэрэуш. Чиновница, выходя из здания министерства, заявила прессе, что не считает себя виновной.
Как пишет пресса, расследуются результаты тендеров по госзакупкам.
Мария Кэрэуш решением правительства назначена на должность вице-министра финансов 3 февраля 2010 года. С 1992 по 1999 годы она была начальником финансового отдела столичного сектора Ботаника. С 1999 по 2007 годы руководила кишиневским подразделением казначейства в министерстве финансов, отвечая за муниципальный и государственный бюджеты. С 2007 по 2010 годы возглавляла главное управление финансов в примэрии Кишинева.