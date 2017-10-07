В Приднестровье после пожара ищут четырехлетнюю девочку

В Слободзейском районе полностью сгорел частный дом, а его хозяин с маленьким ребенком бесследно пропали

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В Приднестровье, в Слободзейском районе, сгорел двухэтажный частный дом — мужчина и ребенок, жившие там, бесследно пропали, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел приднестровского региона.

Известно, что этот инцидент произошел в селе Терновка. О возгорании пожарным сообщил проезжавший мимо таксист.

К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём. На месте работали три пожарных расчета из Тирасполя и Бендер. Возгорание удалось ликвидировать лишь спустя четыре часа. К счастью, никто не пострадал.

В ходе разбирательств выяснилось, что незадолго до пожара соседи во дворе видели хозяина дома и его четырехлетнюю дочь. Как оказалось, мужчина и его 26-летняя супруга накануне поссорились.

Муж и ребенок исчезли, а жена предполагает, что ее супруг мог вместе с малышкой покинуть Приднестровье и не сообщить ей об этом.

На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания.