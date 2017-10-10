В Дубоссарском районе врачи погубили четырехлетнего ребенка

Спустя три года после кончины девочки медики окажутся на скамье подсудимых

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Пятеро врачей оказались на скамье подсудимых за халатность, которая привела к смерти четырехлетней девочки. Прокуратура Дубоссарского района завершила расследование этого дела спустя три года после трагедии и передала материалы в судебную инстанцию.

По информации следствия, сначала семейный врач, а затем и другие медики не оказали ребенку, находившемуся в крайне тяжелом состоянии, должную помощь, что в итоге привело к смерти.

В материалах указано, что 31 июля 2014 года мама девочки обратилась к врачу, так как у ребенка была температура и боли.

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Медик осмотрел пациентку поверхностно и поставил ошибочный диагноз без госпитализации. Спустя два дня состояние ухудшилось, и девочку отвезли в больницу, где назначили неверное лечение. В итоге она скончалась уже 2 августа.

Проведенная затем экспертиза показала, что смерть наступила из-за ротавирусной инфекции, проявившейся в остром гастроэнтероколите с обезвоживанием и последующим развитием в менингит, миокардию, пневмонию, гепатит, осложненных токсико-инфекционным шоком.

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Под суд пойдут семейный врач из села Пырыта, врач подстанции скорой помощи Дубоссар, врач анестезиолог-реаниматолог районной больницы Криулян, глава отделения инфекционных заболеваний этого же медучреждения, а также руководитель отделения реанимации райбольницы.

За смерть пациентки медикам грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права работать в области на срок от 2 до 5 лет.