Авария в центре Кишинева: скорая столкнулась с легковушкой

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Автомобиль скорой помощи во вторник вечером столкнулся с легковым автомобилем.

Инцидент произошел на круговой развязке возле завода "Топаз". Как сообщили очевидцы аварии, скорая, двигавшаяся по бульвару Штефана чел Маре, выехала на встречную полосу, чтобы объехать пробку. В итоге произошло лобовое столкновение с ехавшим навстречу авто.

К счастью, никто в результате инцидента не пострадал. Однако в настоящее время движение на участке между улицами Каля Ешилор, Иона Крянгэ и бульваром Штефана чел Маре затруднено.