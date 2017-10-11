Гонщики на дорогах Молдовы: полиция проводит облавы

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Ни для кого не секрет, что на дорогах Молдовы отсутствует культура вождения — подрезают, не уступают, идут напролом, а про нежелание оповещать остальных о повороте вообще можно даже не вспоминать. Езда по молдавским дорогам граничит с "русской рулеткой" — никогда не знаешь, какой водитель встретится на пути. Согласно данным статистики, в республике развелось достаточно много любителей погонять. Полиция регулярно проводит спецоперации по выявлению заядлых "гонщиков".

"Всего за день зарегистрировано 559 водителей, которые нарушили скоростной режим. Все автовладельцы оштрафованы на 600-1500 леев. Кроме того, нарушители получили от трех до пяти штрафных очков", — отметили в Национальном инспекторате по патрулированию.

По информации ведомства, за девять месяцев текущего года было выявлено 49 тысяч "гонщиков", которые превысили скоростной режим.