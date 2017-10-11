Сбитая машиной с госномерами женщина рискует заплатить штраф

Женщина, которую в молдавской столице сбила машина с правительственными номерами, может быть оштрафована

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. В правоохранительных органах Кишинева заявили, что 36-летняя женщина, которую сбило авто с правительственными номерами при переходе улицы, может быть сама привлечена к ответственности.

"Если в ходе расследования выяснится, что женщина виновна в том, что произошло ДТП, согласно статье 245 Кодекса о правонарушениях РМ ей грозит штраф от 450 до 600 леев", — пояснили в полиции.

Авария произошла 10 октября на улице Алба-Юлия в столичном секторе Буюканы. Автомобиль "Skoda Superb" с правительственными номерами, за рулем которого находился 36-летний мужчина, сбил 36-летнюю женщину с ребенком на руках, когда та переходила улицу. Как пояснили в полиции, делала она это в неположенном месте.

В результате пострадавшую с места происшествия забрал экипаж скорой. Как уточнили в полиции, "травмы оказались незначительными".

Если виновным в аварии признают водителя авто, то по статье 242 Кодекса о правонарушениях РМ ему грозит штраф до 1500 леев и начисление 6 штрафных баллов.