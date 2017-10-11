В Кишиневе чиновник кладбища бездомных собак напал на человека

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Мужчина, предположительно, сотрудник кишиневского муниципального предприятия Autosalubrizare напал на жителя столицы, поранив ему руку железной трубой.

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Столкновение произошло на так называемом собачьем некрополе, расположенном на улице Заводской.

С корреспондентом Sputnik связался участник этого конфликта по имени Роман. Он рассказал, что приехал вместе с друзьями в собачий некрополь, чтобы забрать собак, которых из двора на Чеканах могли увезти сотрудники Autosalubrizare.

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"В нашем дворе пропали собаки, которые были стерилизованы, и у них имелись специальные метки. Такое часто случается — отлавливаемых животных увозят в некрополь, убивают и закапывают в яме. Отмечу, что в нашем дворе живут люди, которые постоянно заботятся об этих собаках. Мы на всякий случай поехали на Заводскую, чтобы забрать собак — так может сделать каждый ежедневно с 12.00 до 15.00. ", — сообщил Роман.

По его словам, в некрополе собак разделяют по городским секторам, где их отловили, и сажают в клетки с названием района. Когда Роман приехал, то не обнаружил знакомых ему питомцев в клетке с надписью "Чеканы".

"В общем вальере оказалась другая собака, породистая. Я очень люблю животных и решил забрать этого пса себе, опасаясь, что "гицели" убьют и его, как всегда поступают с отлавливаемыми животными", — рассказал Роман.

На просьбу Романа работники некрополя ответили, что это их собака.

"Нонсенс! Как можно собственную собаку поместить в клетку, откуда путь практически всегда один — на убой?! Либо — на продажу, как часто бывает. За породистого пса могут дать неплохие деньги — вот и не дожидаются там своих хозяев отловленные питомцы с хорошей родословной", — недоумевает Роман.

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Вскоре на место приехал мужчина, который заявил, что он "здесь главный". Правда, отметил Роман, прибывший так и не представился. Только потом выяснилось, что его фамилия — Горя.

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"Этот мужчина стал с нами грубо разговаривать, ругаться матом, грозить полицией. Я включил видеозапись на телефоне, попросил его представиться. В ответ он зашел в административное здание и вышел оттуда с металлической трубой, стал на меня замахиваться, сильно задел руку, хотя, судя по замаху, целился в голову. Я стал приближаться, пытаясь отобрать у него трубу, он — отступать. В итоге я загнал его в туалет, откуда он продолжал отмахиваться", — продолжил собеседник.

Роман открыл клетку и выпустил собаку, чего, по его словам, закон ему не запрещает. Затем он позвонил в полицию, в этот же день написал заявление на чиновника насчет всего произошедшего.

"Но теперь полицейские хотят отвести от этого мужчины все подозрения в агрессивном поведении, покушении на меня и причинении вреда моему здоровью. Меня же они, исходя из нашей беседы, хотят обвинить в совершении воровства этой собаки", — подытожил собеседник.