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Судебное заседание

Скандальная дипломатия: подробности дела на консула Молдовы в Стамбуле

© RIA Novosti.
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Нашумевшая история с генконсулом Молдовы в Стамбуле продолжается: дело на дипломата передано в суд - что ему грозит, если вина будет доказана

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Генеральный консул Молдовы в Стамбуле, подозреваемый в пассивной коррупции, предстанет перед судом.

Как сообщили в ведомстве, дипломата задержали в ходе спецоперации в Международном аэропорту Кишинева 16 ноября 2016 года. Сразу после задержания на тот момент исполняющий обязанности генпрокурора страны Эдуард Харунжен сообщил, что речь идет о Вячеславе Филипе.

"Генеральный консул Молдовы в Стамбуле предстанет перед судом по делу о пассивной коррупции… Вместе с ним перед законом предстанут почетный консул Сирии в Молдове и его брат", — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, они оба обвиняются в даче взятки. Таким образом, антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование и передала дело в отношении всех троих фигурантов в суд.

Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова
© Sputnik/ Evgheni Panasenco
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Как отметили в ведомстве, в период 2012-2016 годов получал взятки взамен на ускорение и упрощение консульских услуг для семи человек из Иордании, Ливана, Сирии и Ирака. В прокуратуре добавили, что также он обвиняется в нарушении законодательства в части выдачи документов для въезда и нахождения на территории Молдавии для арабских граждан и в нарушении правил борьбы с международным терроризмом. Следователи отмечают, что в некоторых случаях дипломат способствовал выдаче виз в срочном режиме даже без присутствия человека в консульстве. Сообщается, что за свои услуги генконсул требовал 100-200 долларов.

"В этом же уголовном деле фигурирует почетный консул Сирии в Молдове, обвиняющийся в даче взяток нескольким людям для выдачи документов в консульстве Молдовы в Стамбуле", — отметили в прокуратуре, пояснив, что дипломат действовал через своего брата.

За оказание помощи в процессе выдачи документов консул требовал 1000-2000 долларов.

Если вина молдавского консула будет доказана, то ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы со штрафом до 28,6 тысяч долларов и с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет. А сирийскому консулу и его брату грозит от 6 до 12 лет тюремного заключения и штраф 22,8 тысячи долларов.

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Теги:
генконсул, коррупция, Стамбул, Молдова
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