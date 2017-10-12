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Приют для собак

На волонтера, спасшего собаку в Кишиневе, заводят уголовное дело

© Sputnik/ Валерий Мельников
Происшествия
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Такое возможно только в Молдове: на волонтера, спасшего собаку в Кишиневе, заводят уголовное дело за то, что он якобы эту собаку украл

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik, Николай Костыркин. То, что произошло в Кишиневе в минувшую среду, потрясло не только защитников прав животных, но и всех жителей города. Напомним, что накануне сотрудник муниципального предприятия Аutosalubritate ударил железной трубой молодого волонтера, желавшего забрать собаку с "Некрополя для животных".
Пес хромал и мог быть убитым, как и все другие животные, попадающие в кишиневский "Некрополь".

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Все началось с того, что Роман, — так зовут потерпевшего, — не обнаружил во дворе многоэтажного дома, где он проживает, собак, которые постоянно там находятся. По словам Романа, эти собаки стерильны, и их подкармливает весь дом. Решив, что собак отловили "гицели" и отвезли в "Некрополь", молодой человек и другие активисты отправились туда, чтобы забрать псов.

"Там мы обнаружили пропавших собак. Они были обвернуты в полиэтиленовые мешки и лежали на поверхности ямы, доверху набитой трупами животных. В вольере, куда свозят собак, бегала молодая овчарка. Увиденное так нас потрясло, что мы решили забрать эту бездомную овчарку с собой. Такие прецеденты уже были", — рассказал Роман.

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Он стал просить сотрудников "Некрополя" отдать пса, но они ответили, что без начальства не могут ничего решать. Тогда Роман стал звонить директору "Некрополя" по имени Василе Горя.

"Я говорил с ним по телефону. Затем целый час мы его ждали. Хотя в течение этого времени я мог забрать собаку и уйти. Но я хотел все сделать в присутствии директора и услышать объяснения о том, как эта собака попала туда. Кстати, не секрет, что дворняг там убивают, а породистых, специально отлавливая, продают за хорошие деньги", — сказал Роман.

Затем, по его словам, Горя на большой скорости въехал на машине на территорию предприятия. Чиновник не представился и сразу же стал кричать и ругаться, после чего забежал в административное здание.

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"Я подумал, что разговор закончен, но тут он выбежал на улицу с железной трубой в руке и налетел на меня. Целился он в голову, но я подставил руку. Если бы не сделал этого, то последствия для моего здоровья были бы крайне плачевными. Далее — еще несколько ударов. Со мной приехали две женщины, и я, испугавшись за их безопасность, попытался отобрать у агрессора трубу, так как адекватности в поведении этого субъекта было мало. Он начал отступать в здание, добежал до туалета и спрятался там. Трубу я, все-таки, отобрал, после чего мужчина убежал и скрылся где-то на территории "Некрополя"", — продолжил Роман.

По его словам, вернулся Василе Горя только когда приехала полиция, которую вызвали Роман и его спутницы.

"Почему этот субъект взял в руки трубу? Видимо, он так привык распоряжаться жизнями сотен животных, ежедневно отдавая указания об убийстве собак. Он знает, что палка — это тот предмет, с помощью которого можно убить или покалечить собаке, по крайней мере, ей пригрозить. Видимо, он, мало общаясь с людьми, решил таким образом мне пригрозить", — объяснил Роман, добавив, что не нанес своему агрессору никаких увечий.

Бездомная собака
© Photo: biocontrol.ru
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"Пока ехала полиция, я, заметив, что собака в вольере хромает, открыл вольер, чтобы посмотреть, что у нее с ногой. В этот момент пес выскочил на свободу и убежал", — добавил собеседник.

Он сообщил, что только когда приехала полиция, Василе Горя вернулся к месту происшествия.

Роман написал заявление на Горю, описав все произошедшее и отметив, что тот угрожал его жизни и здоровью. Но в ходе беседы в Инспекторате полиции Чекан оказалось, что самого Романа хотят сделать виноватым во всем инциденте.

"Мне вручили повестку о том, чтобы я снова пришел в эту пятницу в инспекторат. Стало известно, что на Горю заведут дело по статье "хулиганство", а на меня — по статье "кража". Якобы я украл собаку! Но как я мог ее украсть, если она убежала?! Но уже найдено "подставное" лицо, которое написало заявление на меня, указав, что он якобы — хозяин этого пса. Это же абсурд — какой нормальный человек отведет своего питомца туда, где его убьют?!", — недоумевает Роман.

Узнав об этой дикой истории, а, главное, о мучителях, их покровителях и сообщниках, корреспондент Sputnik набрал телефон Василе Гори, чтобы попросить его прокомментировать произошедшее. На звонок ответил мужчина, который подтвердил, что он — Василе Горя. Когда он услышал, что звонит журналист, и понял, о чем именно хочет спросить, он сказал одно слово — "Спасибо" и прервал разговор.

Тем не менее, Sputnik Молдова оставляет возможность для Василе Гори в любой момент использовать свое законное право на ответную реплику в одной из последующих публикаций на сайте агентства.

Журналисты собираются проследить за развитием событий вокруг этого жуткого "предприятия", на котором зарабатывают люди, чье дело — убивать живых существ, срывать с них шкуры, а оставшихся невредимыми — незаконно продавать. Обо всем этом читайте в следующих публикациях.

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Теги:
некрополь для животных, волонтер, собака, Василе Горя, Кишинев
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