"Собачий деспот Кишинева" – Горя с ним столице не занимать

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik, Николай Костыркин. После того, как корреспондент Sputnik позвонил директору кишиневского "Некрополя для животных" Василе Горе и попросил прокомментировать инцидент с нападением на волонтера, а Горя решил не отвечать на вопрос и прервал связь, журналисты решили обратиться к еще одной участнице этого инцидента — общественной активистке, защитнице прав животных Валентине Дудник.

Напомним, что в среду на территории "Некрополя для животных" на улице Заводской произошел инцидент, когда Василе Горя нанес удар железной трубой волонтеру по имени Роман >>>

"Роман даже не собирался бить Горю, хотя, возможно, ему и хотелось ответить на удар, нацеленный ему в голову — это я видела сама. Он вел себя настолько корректно, насколько предполагала сама ситуация. С Василе Горей я сталкиваюсь уже не раз. Когда в "Некрополе" оказываются новые собаки, защитники животных приходят туда, суют ему деньги, и только тогда он разрешает забрать псов", — рассказала Валентина Дудник.

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По ее словам, "Горя сколотил себе состояние, зарабатывая на убийстве собак и несчастье их хозяев".

"Горя убивает бездомных собак. Не усыпляет, а убивает. Приказывает своим подчиненным бить несчастных зверей лопатой по голове. Затем их, когда мертвых, а когда еще живых, закапывают там же, в "Некрополе". Но перед этим со многих сдирают шкуру и пускают на пояса из собачьей шерсти, которые продаются на Центральном рынке Кишинева. Это касается лишь дворняг. Породистых же Горя продает за весьма неплохие деньги. А это могли быть чьи-то любимые питомцы, члены семьи, — которых отпустили погулять самостоятельно, благо те знают дорогу домой, — а их похитили "гицели"!", — объяснила Дудник.

Она добавила, что "сейчас несколько общественных организаций готовят обращение в правительство, парламент, прокуратуру и органы полиции, в котором будут требовать призвать Василе Горю к ответу, чтобы он понес достойное наказание".