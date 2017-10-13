Пациент одной из больниц Кишинева найден мертвым во дворе медучреждения

Кошмарная пятница 13-ое: во дворе муниципальной больницы Святой Троицы в Кишиневе найдено тело пациента - у полиции несколько версии произошедшего

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Пациент муниципальной больницы Святой Троицы в Кишиневе найден мертвым утром в пятницу, 13 октября, во дворе медицинского учреждения. Тело мужчины обнаружил охранник больницы около шести утра.

Как заявила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Кишинева Наталья Стати, речь идет о 70-летнем столичном жителе, который проходил лечение в отделении пульмонологии. Оно располагается на шестом этаже больницы.

"На место происшествия прибыла опергруппа инспектората полиции сектора Рышкановка и медик патологоанатом. В результате осмотра тела не было обнаружено каких-либо признаков насильственной смерти", — сказала собеседница.

Полиция начала расследование, в ходе которого выяснилось, что мужчина выпал из санитарного блока отделения пульмонологии.

"Осмотрен санитарный блок. Окно было открыто. Высота от пола до подоконника очень маленькая — всего 70 сантиметров. Установлено, что в последнее время он жаловался врачам на головокружения. Предполагаем, что мужчина пошел в санитарный блок, где ему стало плохо и он выпал из окна", — отметила Стати.

По ее словам, тело погибшего отправлено в Центр судебной медицины, где после проведения экспертиз будет установлена точная причина смерти, а также время, когда это произошло. Кроме того, правоохранительные органы не исключают и версию самоубийства.

Это не первый подобный случай в больнице Святой Троицы. 27 января 2013 года руководитель отделения оториноларингологии Петру Кастравец выпал с шестого этажа своего рабочего кабинета. Выяснилось, что 64-летний мужчина свел счеты с жизнью.